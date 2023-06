Téléphérique de Namur : la Ville modifie ses horaires, mais l’offre de mobilité est maintenue

Après analyse, les autorités communales ont donc décidé de limiter l’offre à l’heure de pointe du matin, précisément entre 7h30 et 9h30 (contre 7h-10h actuellement). La Ville note en effet qu’il n’y a "pratiquement aucun passage entre 7h et 7h30" et que "seulement 5% du nombre total de passages faits avec des abonnements sont réalisés sur le créneau 18h à 18h30"

En parallèle, le gestionnaire, qui gère le volet touristique, élargira à ses frais les horaires jusqu’à 18h, ce qui constitue une solution pour les navetteurs du soir.

D’un point de vue financier, l’abonnement "urbain" annuel de la Ville passe de 85 à 30€, et l’abonnement "touristique" annuel du concessionnaire, de 37 à 45€ (une augmentation qui s’explique par l’inflation et non l’élargissement de la plage horaire, donc.)

"Ainsi, un abonnement annuel pour utiliser le téléphérique à n’importe quel moment de la journée coûtait jusqu’à présent 122 € pour les Namurois. A partir du 1er septembre, il leur en coûtera 75 €.", annonce la Ville.

Ces nouvelles règles entrent en vigueur le 1er septembre 2023, pour une durée de 4 ans.