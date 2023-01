Téléphérique de Namur : 173 abonnements "urbains" vendus cette année

Le téléphérique de Namur séduit décidément les touristes. Sur l’année 2022, environ 180.000 passagers ont ainsi monté et descendu la Citadelle, dans les petites cabines de verre, selon les premières estimations encore à peaufiner de la société qui exploite le téléphérique. "C’est une hausse d’environ 10% par rapport à l’année précédente, si l’on extrapole les chiffres puisque le téléphérique n’a ouvert qu’au printemps 2021", commente le responsable Jean-Charles Dekeyser.

"Au-dessus des objectifs" pour l’offre touristique

Des bons résultats, donc. Même meilleurs que les estimations, d’après le Bourgmestre de Namur Maxime Prévot : "Les objectifs de fréquentation sont bien au-dessus de ce qui avait au départ été estimé : au-dessus des objectifs qui étaient nécessaires pour équilibrer l’outil et au-dessus des attentes que l’on pouvait formuler en termes d’attractivité et de politique touristique. Donc c’est tout bon pour Namur et sa citadelle".

Seulement voilà, si les touristes sont présents en nombre, on ne peut pas en dire autant des navetteurs. En tout cas, ils ne répondent pas a priori aux attentes des autorités de la Ville.

Car rappelez-vous, à la rentrée 2021, la Ville de Namur a lancé une nouvelle offre de mobilité dite "urbaine", à titre d’essai, à côté de l’offre touristique. Il s’agit de proposer des abonnements et des billets pour les Namurois ou habitants des environs, désireux de réaliser certains de leurs déplacements utiles en petites cabines. Les horaires du téléphérique ont ainsi été élargis le matin entre 7 heures et 10 heures et le soir de 17 heures à 18h30, avec un surcoût à charge de la Ville de 513.000 euros pour deux années scolaires (une somme de laquelle doivent encore être déduites les recettes de ventes des abonnements et des billets de mobilité urbaine) et une évaluation prévue au terme de cette période, soit à l’été 2023.

173 abonnements urbains vendus

"Il est certain qu’au terme de l’évaluation si on est plus proche de 200 abonnements que de 2000, il faudra s’interroger sur la pertinence de poursuivre ou pas le complément financier de la ville", explique aujourd’hui Maxime Prévot. "Tout ça sous réserve d’une analyse plus fine des tranches horaires réelles de fréquentation pour qu’on puisse mieux mesurer à quels créneaux horaires la demande est plus forte".

Or, d’après le gérant du téléphérique, 173 abonnements ont été vendus à ce jour, pour l’année académique 2022-2023. Bien sûr, elle n’est pas terminée, mais on imagine que tard dans l’année scolaire, peu d’abonnements à 85 euros seront encore vendus.

In fine, non seulement on est plus près des "200 que des 2000 abonnements vendus", pour reprendre l’expression du Bourgmestre, mais à l’été, on risque même carrément de rester sous la barre des 200. Il y a donc de fortes chances que le collège communal, cet été, décide de ne pas maintenir l’offre de "mobilité urbaine" du téléphérique ou en tout cas, pas selon sa formule actuelle. Car si Maxime Prévot estime qu’on "aurait pu faire beaucoup mieux pour garantir la pérennité de cette extension d’horaires", il pense aussi que "ce ne serait pas très raisonnable de jeter le bébé avec l’eau du bain, et en revenir uniquement aux horaires historiques à vocation touristique. Il y a probablement des ajustements horaires à faire pour garantir un maximum de services à la population".

Il faut d’ailleurs constater que 173 abonnements urbains vendus, c’est tout de même une progression de près de 20% par rapport à l’année précédents. Car pour l’année scolaire 2021-2022, 142 abonnements urbains avaient été vendus.