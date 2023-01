Telenet et Orange s’associent : Telenet espère conquérir de nouveaux clients en Wallonie

Pour rappel, dans la saga de la revente de l’opérateur Voo par sa maison mère Nethys, c’était finalement le groupe français Orange qui l’avait emporté, fin 2021. Orange décrochait 75% moins une action de l’opérateur télécoms liégeois. Dans la bataille, Orange avait alors coiffé au poteau l’opérateur flamand Telenet qui, déjà, louchait sur Voo.

Le rachat de Voo par Orange n’est pas encore opérationnel. La Commission européenne doit encore le valider après avoir examiné les risques pour la concurrence.

Le rapprochement annoncé par Telenet et Voo ne se fera qu’à la condition qu’Orange soit bel et bien propriétaire de Voo. Il n’y a en effet pas de mystères, derrière ce deal avec Orange, c’est clairement sur le potentiel du réseau Voo que lorgne Telenet.

En effet, si l’accord se conclut, Telenet aura accès, via le réseau Voo, à un réseau fixe en Wallonie et pourra donc proposer à tous les Wallons et aux Bruxellois qu’il ne dessert pas encore, ses produits de téléphonie fixe, d’internet et de télévision. Actuellement, Telenet occupe une position dominante en Flandre et, en ce qui concerne les produits "fixes" (TV, internet et téléphone fixe), n’est que peu présent dans le reste du pays.

Depuis 2016, Telenet a racheté SFR Belgique (anciennement Numericable-Coditel) et compte des clients à Bruxelles et dans le sud du Hainaut. Par contre, Telenet commercialise, via Base, de la téléphonie mobile en Région wallonne, depuis que Telenet a racheté le réseau Base à l’opérateur néerlandais KPN.