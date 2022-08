Telemann à Hambourg

Le 21 août 2022

" Je vous avouerai que je suis insatiable en fait de jacinthes et de tulipes, avide de renoncules et surtout d’anémones, et désireux de la plupart des plantes à bulbes. Votre jardin est fertile pour les bonnes espèces. Je vous en demande quelque aumône. " (Telemann)

Georg Philipp TELEMANN - Le premier mouvement de la Sinfonia en mi mineur " Fandango ". Le Concerto Köln sous la direction de Pablo Heras-Casado. Archiv 4792050 .

Georg Philipp TELEMANN - Le Concerto en sol majeur pour 4 violons seuls. Membres de l’ensemble Musica Antiqua Köln sous la direction de Reinhard Goebel. Archiv Produktion 471 492 2.

Antonio VIVALDI - Le Concerto en ré mineur opus 3 n°11 RV 656 extrait de l’Estro armonico . Daniel Hope et Chamber Orchestra of Europe (Leader : Lorenza Borrani) . DG 002894777463.

Georg Philipp TELEMANN - Gemahl und Sohnes Angedenken extrait de Flavius Bertaridus. Nina Bernsteiner & l'Academia Montis Regalis sous la direction d’ Alessandro De Marchi. Archiv Produktion 471 492 2.

Georg Philipp TELEMANN - L’Ouverture du Burlesque "Don Quichotte". L’Orchestre baroque de Fribourg sous la direction de Gottfried von der Goltz. DHM 773212. .

Johann KUHNAU - O Dieu, aie pitié de moi. Le Collegium Vocale sous la direction de Philippe Herreweghe. Harmonia Mundi 901703 .

Jean-Sébastien BACH - Les Préludes et Fugues pour piano en do majeur BWV 846 et en do mineur BWV 847. Pierre-Laurent Aimard . DG 4792784.

Georg Philipp TELEMANN - Le Quatuor en sol majeur TWV 43 :G2 extrait de "Tafelmusik " . L’Orchestre baroque de Fribourg sous la direction de Gottfried von der Goltz. HM 902042.

Pierre-Gabriel BUFFARDIN - Les deux premiers mouvements du Concerto à 5 en mi mineur . Musica Antiqua Köln sous la direction de Reinhard Goebel . Archiv Produktion 447 286-2.

Georg Philipp TELEMANN - Fantaisies pour violon solo n°5 en la majeur et n°8 en mi majeur. Fabio Biondi. Glossa 923406

Georg Friedrich HAENDEL - La Suite n°3 en ré mineur HWV 428. Murray Perahia.

Georg Philipp TELEMANN - Jesus liegt in letzten Zügen (Der sterbende Jesus) . Philippe Jarrousky & l’Orchestre baroque de Fribourg . Erato 082564691599.

Production et présentation : Axelle THIRY