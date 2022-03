Telegram : le service qu’utilise Volodymyr Zelensky est-il aussi sécurisé que Signal ?

Voilà pour l’historique.

Mais en quoi Signal (46 millions de téléchargements) et Telegram (550 millions de téléchargements) sont-ils plus sécurisés que WhatsApp ? "Il existe deux versions de WhatsApp : WhatsApp Business et WhatsApp Messenger", avertit Jean-Jacques Quisquater, professeur à l’UCL et spécialiste de la cryptographie.

Sur le site de l’application, on lit que la messagerie personnelle, communément utilisée, est automatiquement équipée d’un chiffrement de bout en bout. C’est une technique de cryptographie qui consiste à embrouiller un message de sorte que seuls l’émetteur et le destinataire soient en mesure de le comprendre. Une compréhension rendue possible par une clé secrète dont ne disposent que l’émetteur et le destinataire.