Télécoms : quel réseau belge est le plus rapide ? Proximus en tête mais pas dans tous les domaines

Le rapport d’Opensignal dédie une section à part entière pour la 5G, la nouvelle norme de téléphonie mobile, qui s’implante peu à peu en Belgique. Dans ce cas bien précis, Orange distance massivement ses concurrents en atteignant la vitesse de téléchargement moyenne impressionnante de 240 Mbps. Bien loin, Proximus et Telenet/Base se trouvent dans un mouchoir de poche, avec 167,1 et 167 Mbps respectivement. En ce qui concerne l’envoi, les variations sont minimes : moins de deux Mbps d’écart entre les différents acteurs.

Cependant, une vitesse fulgurante en 5G n’a aucune utilité si l’utilisateur ne se trouve pas dans une zone couverte par le nouveau réseau. Et c’est là où le bât blesse pour Orange qui possède la couverture 5G la plus réduite du pays. Opensignal le confirme : les abonnés de Telenet/Base profitent d’une couverture et d’une disponibilité 5G bien supérieure à ceux d'Orange. Quant à Proximus, il se retrouve entre les deux opérateurs.

Mais les zones couvertes ne sont pas forcément identiques. En bref, même si Telenet/Base propose la couverture 5G la plus étendue, vous pouvez très bien vivre dans une région couverte par Orange et pas par Proximus ou Telenet/Base. Pour le savoir, il suffit de consulter les cartes interactives disponibles sur les sites des opérateurs. Ainsi, il devient clair que Telenet/Base couvre presque la totalité de la Flandre et commence sérieusement son déploiement en Wallonie.