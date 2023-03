Télécoms : la 5G, réseau révolutionnaire qui "déçoit tout le monde"

Frédérique Liaigre, qui dirige les opérations commerciales de Verizon en France et dans d'autres pays européens, partage l'enthousiasme du dirigeant d'Ericsson en affirmant que le potentiel de la 5G n'a "aucune limite".

Si Verizon a été l'un des premiers à déployer la 5G auprès de ses clients aux États-Unis, Mme Liaigre admet que la stratégie commerciale ne fait que commencer avec des projets en ligne de mire comme la fourniture d'un réseau 5G privé au port de Southampton, en Grande-Bretagne, pour améliorer sa sécurité et la gestion de sa chaîne d'approvisionnement. "Les capacités de transformation de cette technologie sont vraiment étonnantes", a-t-elle déclaré.

Après un premier lancement d'antennes 5G à partir d'infrastructures 4G (dite "non stand alone") en 2020, la deuxième phase de déploiements de la 5G par les opérateurs devrait permettre au réseau de délivrer sa pleine mesure une fois qu'ils seront sur une infrastructure réseau 100% 5G (dite "stand alone") dans le courant de l'année 2023.