Télé-réalité et réseaux sociaux : devenons-nous de plus en plus intolérants ?

Sommes-nous plus tolérants ou pas ? Aurélie Russanowska a examine nos mode de vie et de pensée.

La tolérance - respecter que d’autres ne sont, ne pensent ou n’agissent pas comme nous - est un combat majeur de ces dernières années. Un combat nécessaire pour vivre ensemble, pour vivre en paix. Depuis 30 ans, la Commission nationale et consultative des droits de l’homme en France analyse l’opinion publique et les bilans statistiques du Ministère de l’Intérieur et du Ministère de la Justice pour lutter contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie. Selon le dernier rapport datant de 2021 : les Français sont globalement tolérants. Cependant certains préjugés perdurent et ont été réactivés en raison de la pandémie depuis 2020. Car dès qu’il y a une crise, l’être humain cherche des boucs émissaires - des groupes de personnes rendus responsables de tous leurs malheurs. L’origine ethnique étant la première source de préjugés. La lutte pour la tolérance et contre les préjugés est donc encore et toujours un combat nécessaire. Un préjugé est un jugement sur quelqu’un ou quelque chose qui est formé à l’avance. Et ce jugement peut être dangereux car il conduit à l’exclusion et produit de la souffrance. Les préjugés brisent la communication.

Les réseaux sociaux, coupables de tous les maux ?

On désigne en effet souvent la filter bubble - la bulle internet - comme étant responsable de nous enfermer dans un seul mode de pensée avec des gens qui nous ressemblent. Christopher Bail, un sociologue américain attaché à la Duke University, a réalisé une expérience en 2017 pour déterminer si des personnes de groupes politiques opposés deviennent plus modérées dans leurs propos en étant exposés à des comptes Twitter du groupe opposé. Alors que Bail pensait prouver que d’être exposé à une vision opposée ou différente pouvait modérer les propos des uns, c’est le contraire qui s’est produit. Chacun des camps étant encore plus conservateurs ou plus démocrates. On pourrait croire que notre monde de plus en plus interconnecté nous ouvre l’esprit. C’est le cas, mais cela implique aussi des mécanismes humains de base : face à une quantité d’information énorme, notre cerveau a besoin de classifier pour ne pas se perdre. Et donc de former des préjugés. La conclusion de ce rapport était que pour entretenir de meilleurs rapports, nous devrions tout simplement en savoir moins sur les autres et leurs opinions. Nous devrions prendre de la distance.