"Tel Aviv on fire" une comédie sur fond de conflit israélo-palestinien

Il y a dans ce film un aspect actuel avec le conflit israélo-palestinien. On pourrait penser que faire une comédie qui traite de ce sujet est risqué, mais pas du tout, comme l’explique le réalisateur Sameh Zoabi dans une interview : " Faire une comédie ancrée dans la réalité du conflit israélo-palestinien était un défi important. Les gens envisagent cette région et le conflit avec beaucoup de sérieux, et les tentatives d’en rire sont rapidement considérés comme trop légères. Pour ma part, j’estime que la comédie permet d’aborder des questions très sérieuses d’une façon plus subtile. Dans mes films, j’essaie à la fois de divertir et à la fois de parler des conditions de vie de mes personnages de manière sincère. "

Dans sa chronique sur "Tel Aviv on fire", Les Chroniques Du Cinéphile explique : " Le cinéma de cette région-là du monde est souvent noir, assez sombre, pesant alors que là, ça n’est pas du tout le cas. Sameh Zoabi a envie de nous entraîner dans un petit délire qui fonctionne vraiment bien ! "