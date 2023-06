Teklak sur le transfert de Messi à Miami : "Un coup marketing énorme pour la MLS"

Lionel Messi va mettre le cap sur l’Inter Miami et la MLS. Un transfert qui dépasse le cadre strictement sportif selon Alex Teklak.



"Il va faire comme d’autres avant lui : découvrir un championnat qui a le vent en poupe. A mon avis, ses sponsors personnels ne sont pas non plus étrangers à son arrivée. Ils ont même dû jouer un grand rôle. Et pour le développement commercial de la MLS, c’est un coup marketing énorme. Même s’il est en fin de carrière", analyse notre consultant.



"Je suis curieux de voir ce qu’il va se passer pour la MLS", enchaîne Alex Teklak. "On verra s’il y a un projet à plus long terme pour développer le foot aux États-Unis. Il y a aussi la perspective de la Coupe du monde (en 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada, ndlr) qui est importante dans le deal qui a été conclu avec Lionel Messi".