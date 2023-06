Tekken 8 : le jeu sera disponible pour une beta fermée en juillet

Après la sortie de Street Fighter 6 le 2 juin dernier et l’annonce de Mortal Kombat 1 prévu en septembre, c’est au tour de Tekken 8 d’annoncer l’ouverture une beta fermée sur PlayStation 5, Xbox Series et PC pendant le mois de juillet. Les joueurs PlayStation bénéficieront d’une beta un peu plus longue que les autres plateformes.