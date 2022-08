Téhéran critique les nouvelles sanctions de Washington et promet une riposte

Les pourparlers entamés à Vienne entre l'Iran et les grandes puissances parmi lesquelles les États-Unis pour relancer l'accord international sur le nucléaire iranien de 2015 sont au point mort depuis mars, après plus d'un an de discussions.

Le 26 juillet, le chef de la diplomatie européenne et coordinateur pour le dossier du nucléaire iranien, Josep Borrell, a soumis un projet de compromis et a appelé les parties engagées dans les pourparlers à l'accepter pour éviter une "dangereuse crise".

Nasser Kanani a accusé l'administration Biden de "poursuivre et même élargir" la politique "ratée" de celle de son prédécesseur, Donald Trump.

La "riposte" de la République islamique à ces sanctions sera "ferme et immédiate", et l'Iran "prendra toutes les mesures nécessaires pour neutraliser [ses] éventuels effets négatifs" sur "le commerce du pays", a promis Nasser Kanani.