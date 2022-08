Teen Wolf avec Michael J Fox débarque sur Tipik !

On vous a bien eu ! Vous pensiez sûrement qu’il s’agissait de la série culte (bien que l'image d'illustration de l'article donnait un petit indice). Que nenni : Tipik vous propose la version old school avec le film Teen Wolf (1985). Mais on ne vous a fait qu’une demi farce. Et pour cause : ce film a longtemps été laissé pour compte alors qu’il donné le jour à la célèbre série. On vous explique tout sur Teen Wolf. Le film sera diffusé ce samedi 13 août à 21h40 sur Tipik.

Alors que l’annonce d’un spin-off de la série Teen Wolf a fait trembler la planète des séries et cinéphiles en 2022, Tipik vous offre un petit retour aux sources avec LE film qui a inspiré la célèbre série du même nom. Teen Wolf sort dans les salles obscures en 1985 avec à la réalisation Rob Daniel.