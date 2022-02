Teen Spirit au BPS22

La violence du monde adulte

On peut reprocher à une expo chorale comme Teen Spirit de parler sur et à la place du sujet, sans lui donner une place. Une artiste adolescente est quand même présente, et en force. il s'agit des dessins réalisés entre 1967 et 1972 de Sophie Podolski, une jeune poétesse et artiste graphique belge qui décharge son besoin de liberté et d'opposition aux normes de la société, à travers des thèmes comme la drogue et le sexe, dans une urgence qui littéralement nous saute aux yeux. Sophie Podolski se suicidera très jeune, à 21 ans. Son seul livre Le pays où tout est permis est publié en1972. Ces textes et dessins voisinent avec les poupées morbides au corps déformés de Maen Florin. Images violentes d'enfants et d'ados mutants inadaptés au monde proposé par les adultes.