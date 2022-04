Teen spirit au bps 22, gagnez deux places

Une exposition qui parle de l’adolescence à travers le prisme de l’art contemporain.

Le titre de l’exposition est inspiré du célèbre morceau du groupe Nirvana, Smells Like Teen Spirit, sorti en 1991, devenu l’hymne d’une génération désabusée, marquée par le déclin social et la mondialisation. Il évoque également l’adolescence comme un état d’esprit, un marqueur de reconnaissance mutuelle pour les jeunes, bien que sa nature et ses limites soient fluctuantes.

Du 12 février au 22 mai 2022, la jeunesse est au centre d’une sélection de plus de trente artistes et nonante œuvres qui occupent l’ensemble des espaces du BPS22. L’exposition cherche à témoigner de la complexité et de la spécificité de cette période entre l’enfance et l’âge adulte, tout en interrogeant le concept même d’adolescence.

