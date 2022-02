Teen spirit, adolescence et art contemporain, au BPS22 à Charleroi.

Teen spirit approche l’adolescence comme une construction sociale et non simplement comme un phénomène physiologique ou psychologique, dixit Nancy Casielles, la commissaire de l’exposition. Elle évite les stéréotypes liés au sexe et à la drogue et aborde de multiples représentations de l’adolescent. Les œuvres abordent les préoccupations et les aspirations des jeunes. Elles empruntent leur énergie aux comportements et aux langages des ados. Elles s’intéressent aux formes de socialisation qui apparaissent dans cette période sans exclure l’approche solitaire.

L’exposition collective réunit une trentaine d’artistes. La photographie paraît la plus adéquate pour aborder l’adolescence par la représentation des corps, mais elle n’est pas le medium le plus représenté dans l’exposition. La peinture, la sculpture, le dessin et la vidéo enrichissent l’approche.

Nancy Casielles, la commissaire de l’exposition, au micro de Pascal Goffaux.