TEEN SPIRIT Adolescence et art contemporain - au BPS22

Avec Teen Spirit, le BPS22 musée d’art de la Province de Hainaut interroge l’adolescence par le prisme de l’art contemporain.

Du 12 février au 22 mai 2022, la jeunesse est au centre d’une sélection de plus de 30 artistes et 90 œuvres qui occupent l’ensemble des espaces du BPS22. L’exposition témoigne de la complexité et de la spécificité de cette période entre l’enfance et l’âge adulte, tout en interrogeant le concept même d’adolescence.

plus d'infos sur le site du BPS22

La sélection d'œuvres vise des médiums peu utilisés pour traiter de ce sujet, abordé jusqu’ici presque exclusivement par la photographie. Le titre est inspiré du morceau du groupe Nirvana, Smells Like Teen Spirit, sorti en 1991, devenu l’hymne d’une génération désabusée marquée par le déclin social et la mondialisation.

L’adolescence est difficile à définir. Dans certaines sociétés, cette période entre l’enfance et l’âge adulte n’existe tout simplement pas; pour certains elle relève du mythe. Ce que l’adolescence recouvre varie par ailleurs selon les époques et ne peut être cantonné à un phénomène psychophysiologique. C’est pourquoi l’exposition tente d'aborder l'adolescent d’ici et d’ailleurs, sans le caricaturer, et cherche à témoigner de sa complexité en tenant compte de sa condition sociale.

Teen Spirit explore des aspirations, des préoccupations, des langages et des comportements adolescents dans différents contextes et au travers de différentes propositions artistiques.

____

Artistes : Hernan BAS, Charlotte BEAUDRY, Vincen BEECKMAN, Neïl BELOUFA, Joseph BEUYS, Mohamed BOUROUISSA, Sander BREURE & Witte VAN HULZEN, BROGNON ROLLIN, Émilie BROUT & Maxime MARION, Larry CLARK, Eric CROES, Estelle CZERNICHOWSKI, Daniel FIRMAN, Maen FLORIN, Nan GOLDIN, Laura HENNO, Thomas HIRSCHHORN, Mike KELLEY, Mahomi KUNIKATA, Les LEVINE, Félix LUQUE SÁNCHEZ & Nicolas TORRES CORREIA, Teresa MARGOLLES, Thomas MAZZARELLA, Johan MUYLE, Sophie PODOLSKI, Christoph SCHMIDBERGER, Jim SHAW, Emmanuel VAN DER AUWERA.

Commissaire : Nancy CASIELLES