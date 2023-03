Tedesco, triste de devoir quitter ses joueurs : "Avec de l’intensité et du courage en possession, on peut faire de belles choses !"

Après un succès en Suède (0-3), les Diables Rouges ont décroché une deuxième victoire quatre jours plus tard, en Allemagne (2-3).

"On est très heureux. On voulait presser et surprendre l’adversaire dans les premières minutes. Je pense qu’ils ne s’attendaient pas à cette intensité. On trouvait systématiquement le joueur libre. On aurait dû tuer le match à la pause, c’est évident. On avait moins d’énergie en deuxième période. Ce n’est pas facile de jouer ici et de gagner", sourit le coach italo-allemand.

Et d’ajouter : "Il est très tôt pour tirer des conclusions suite aux deux premiers matches. Si je dois en tirer une, la voici : sans doute que si on met de l’intensité et qu’on est courageux en possession, on peut faire de belles choses. Je suis heureux que vous sentiez l’enthousiasme du groupe. Je suis très heureux de faire partie de cette équipe nationale. On est tous très motivé. On a encore beaucoup de travail. Quand vous gagnez, ça ajoute de la motivation. Le foot belge n’était pas au plus bas après la Coupe du monde, ce n’est pas mon avis. L’équipe avait perdu un peu de confiance, mon but est de faire revenir celle-ci. Je suis fier des joueurs. De moi aussi ? Je préfère d'abord analyser la rencontre."