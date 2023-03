Tedesco sur le futur capitaine des Diables : "Nous avons quelques idées mais je veux d’abord en parler aux joueurs"

Eden Hazard a pris sa retraite internationale et le poste de capitaine est donc vacant. Domenico Tedesco va donc devoir faire un choix et attribuer le brassard. Le nouveau sélectionneur assure avoir son idée mais il souhaite d’abord en parler avec ses joueurs.



"Nous avons quelques idées, mais j’espère que vous comprendrez, je veux parler avec les joueurs en premier. Je veux d’abord l’annoncer à l’équipe", a-t-il. "Après vous pourrez me demander tout ce que vous voulez sur le pourquoi, pourquoi pas un autre. Mais d’abord, je veux en parler avec l’équipe".



On sait que le technicien allemand a parlé avec de nombreux cadres ces dernières semaines. Il a probablement abordé ce sujet au cours de ses entretiens.



Ils sont plusieurs à déjà avoir porté le brassard chez les Diables : Jan Vertonghen (25 fois), Kevin De Bruyne (6), Romelu Lukaku, Thibaut Courtois ou Youri Tielemans (1). Le choix de Tedesco se portera-t-il sur un de ses joueurs ou sur un autre ? L’annonce devrait tomber en début de semaine.



Swann Borsellino, Manu Jous et Benjamin Deceuninck ont voté KDB "pour l'impliquer" dans notre Facebook Live.