Tedesco se livre à quelques jours de sa 1e liste : "Pas d’adversaires faciles" et la volonté de compter sur "un De Bruyne motivé"

Domenico Tedesco va annoncer ce vendredi sa première liste en tant que sélectionneur des Diables Rouges et rentrer dans le vif du sujet le 24 mars avec un déplacement en Suède pour le premier match des éliminatoires pour l’Euro 2024.

A quelques jours de ses premiers choix en tant que sélectionneur, Tedesco a accordé un entretien au magazine allemand Kicker dans lequel il est notamment revenu sur ses motivations, la campagne qualificative qui arrive et l’importance qu’aura Kevin De Bruyne dans son jeu.

"Tout d’abord, le fait de représenter un pays où les gens sont fous de football et s’identifient à leur pays. Ensuite, je trouve une équipe avec de bons joueurs individuels, répartis dans toute l’Europe. En outre, je trouve très attrayant d’appuyer sur le bouton du nouveau départ après la déception de la Coupe du monde au Qatar", a déclaré le sélectionneur national, visiblement excité à l’idée de relever le défi des Diables Rouges.

Viré de Leipzig après seulement cinq matches de championnat cette saison, Tedesco ne ressasse pas le passé avec amertume mais est plutôt fier du travail accompli : "Je regarde en arrière de manière absolument positive. Grâce à la deuxième partie de saison la plus réussie de l’histoire du club, nous avons encore atteint la Ligue des champions, ce qui était extrêmement important pour le club. Nous avons atteint les demi-finales de l’Europa League et remporté la Coupe d’Allemagne, le premier grand titre de l’histoire du club. Rétrospectivement, c’était à mon avis une période extrêmement réussie et très émotionnelle".

Il pense d’ailleurs que le fait d’avoir remporté la Coupe d’Allemagne avec Leipzig a pesé dans la balance et a sans doute rassuré les dirigeants belges au moment de décider de le choisir comme nouveau sélectionneur. "Dans l’esprit de certains décideurs, il est déjà important et légitime d’avoir des succès à son actif. Et là, les titres sont des titres".

Le premier match à enjeu de Domenico Tedesco, ce sera donc un déplacement en Suède, un adversaire toujours difficile à jouer, qui plus est en ouverture d’une campagne qualificative. Versés dans le groupe F avec l’Autriche, l’Estonie, l’Azerbaïdjan et donc la Suède, les Diables Rouges n’auront pas le droit à l’erreur. Le coach italo-allemand en est conscient et ne prendra pas ses adversaires à la légère, que du contraire : "Les Autrichiens ont gagné contre l’Italie en novembre avec une équipe composée essentiellement de joueurs de Bundesliga. Les Suédois sont toujours gênants, et de toute façon, il n’y a pas d’adversaires faciles. En Conference League, il y a quatre semaines seulement, Gand a appris à ses dépens ce qu’il pouvait se passer en Azerbaïdjan lors de sa défaite 1-0 contre Qarabag. La qualification ne sera pas une promenade de santé".

S’il a déjà entraîné des bons joueurs, Tedesco devra pour la première fois gérer un noyau rempli de stars avec des joueurs comme Kevin De Bruyne ou Romelu Lukaku. Une situation qui ne l’inquiète pas. "Je suis ce que je suis et j’essaie de l’être vis-à-vis de tout le monde. Pour moi, ce sont avant tout des personnes importantes avec lesquelles je travaille et que je traite de manière ouverte, juste et respectueuse. Cela ne fait aucune différence, quel que soit leur nom ou leur importance dans l’équipe", affirme Tedesco, qui ne compte donc pas donner de passe-droit aux cadres de l’équipe nationale.

Kevin De Bruyne sera cependant au centre du projet de Domenico Tedesco, qui compte bien faire du joueur de Manchester City un de ses cadres dans son jeu basé sur la possession "Nous voulons un Kevin De Bruyne en forme et motivé, il est un élément très important", a-t-il rappelé à Kicker.

Domenico Tedesco semble donc serein à quelques jours d’aborder un nouveau chapitre de sa carrière et espère mener les Diables vers l’Euro 2024.