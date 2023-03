Tedesco le fonceur, un duo sensationnel, Saelemaekers perdu : 7 enseignements après Allemagne - Belgique

Autre fer de lance de notre formation, Lukaku. Un but à la 9e minute après le triplé de Stockholm. L’attaquant belge a marqué davantage en deux matches qu’en quinze apparitions avec l’Inter Milan en Serie A. Son duo avec De Bruyne fonctionne de manière sensationnelle. De plus, Big Rom ressent la confiance du coach. C’est le joueur avec lequel, sur le terrain, Tedesco a le plus discuté pendant les deux premiers matches de son ère. Lukaku est également l’initiateur, le premier rideau du pressing souhaité par son coach.

Durant la célébration de la victoire, c’est lui qui a pris le bras de l’entraineur afin de le lever, comme pour attester que ce dernier a un rôle prépondérant dans ce qui se produit en ce moment autour de l’équipe belge. Plus qu’utile en pivot, l’ancien attaquant d’Anderlecht a inscrit son 72e but avec les Diables Rouges. Et il n’a pas encore trente ans. Il est bluffant.