Tedesco gesticule, la fusée Lukebakio, le flop Trossard : 6 enseignements après Suède - Belgique

Critiqué pratiquement chaque semaine, affichant des statistiques plus timides cette saison, Romelu Lukaku a surgi à trois reprises, secouant les filets adverses et les inquiétudes à son sujet. Big Rom s’est offert la plus belle des réponses.

En première période, c’est probablement le joueur qui a le plus communiqué avec Tedesco. Il devait constituer le premier déclencheur du pressing. Sa hargne et son sens du but - il passe la barre symbolique des 70 buts sous la vareuse nationale, en moins de cent sélections - sont intactes. Qu’on se le dise.