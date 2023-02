Tedesco, favori pour entraîner les Diables, cité à Hoffenheim : "un manque de professionnalisme", "ils ont tout fait à l’envers"

Un souffle d’incertitude a plané ce lundi au-dessus des Diables Rouges. Le nom de Domenico Tedesco, favori pour le poste de sélectionneur de l’équipe nationale, a été cité du côté d’Hoffenheim, qui vient de limoger son entraîneur. Une situation qui inquiète le plateau de La Tribune.

Marc Wilmots ne voulait pas trop s’avancer tant qu’il n’y avait aucune information officielle mais s’inquiète du manque de clarté : "On peut juste dire que ça tarde et quelque chose qui tarde n’est jamais bon".

Philippe Albert est, lui, plus tranché : "Si ça ne se réalise pas, ce serait un fameux couac pour les personnes qui étaient chargées de trouver un nouvel entraîneur de renommée assez rapidement. C’est un peu un manque de professionnalisme à ce niveau-là".

La façon dont le nom de Tedesco est apparu dans la liste de la Task Force pose question. Bart Verhaeghe, qui était dans la task force, devait chercher un entraîneur pour les Diables et pour le Club Bruges et c’est en cherchant pour son club que Verhaeghe a réalisé que Tedesco était intéressé par les Diables. La situation est donc assez particulière.

Pour Stephan Streker, c’est un résumé des problèmes de la Fédération : "C’est un peu le problème du fonctionnement de nos arcanes. Ils ont tout fait à l’envers. Il faut d’abord signer et puis en parler. C’est ce qu’ils avaient fait avec Roberto Martinez. Ici, ça ne ressemble à rien, quoi qu’il arrive".

Pour Cécile De Gernier, si Tedesco hésite, il n’a rien à faire à la tête des Diables : "Notre équipe nationale elle vaut quand même quelque chose, si vous n’avez pas envie de venir, il ne faut pas venir".

Mais pour Marc Wilmots, il faut faire attention, "ce n’est pas lui qui parle pour l’instant, ce sont des rumeurs. On est nulle part, on ne sait rien. Et même la fédération ne communique pas".