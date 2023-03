Tedesco fait la revue de ses troupes : Meunier "très professionnel", un "examen" lundi pour Doku et l'"impact" de Romelu Lukaku

L’ancien entraîneur de Leipzig a également fait le tour des joueurs blessés ou en manque de temps de jeu qu’il a repris. C’est le cas notamment de Thomas Meunier : "Il était blessé après la Coupe du monde, il a manqué quelques matchs avec le Borussia Dortmund. Il a joué seulement quelques minutes, premièrement parce que Dortmund a connu une très bonne période. Ils ont gagné 8-9 matchs de suite et je pense que le coach a eu la mentalité de ne pas changer une équipe qui gagne. J’ai parlé à Thomas et il a demandé au coach de jouer avec l’équipe B contre le Dynamo Dresden le week-end dernier. C’est quelque chose de très professionnel. J’ai eu de jeunes joueurs par le passé, quand on leur demandait de jouer avec l’équipe B, ce n’était pas facile, psychologiquement. Il a 31 ans et il a demandé à jouer avec l’équipe B pour voir s’il était prêt ou non. C’est quelque chose que j’ai beaucoup apprécié. Bien sûr, c’est un back. C’est important pour nous. Il a joué pour Bruges, Paris, Dortmund, plus de 400 matchs et c’est aussi une question de position. S’il était milieu défensif, ce serait sans doute différent".

Jérémy Doku est lui aussi incertain et son cas sera évalué au début du rassemblement : "Je l’ai appelé hier pour avoir les dernières informations. Il s’entraîne depuis lundi individuellement. Il a tout fait, changements de direction, sprints, centres, donc il est bien. Il va augmenter l’intensité durant le week-end. Et lundi, on fera un examen, pour être sûr. Et puis on prendra une décision. S’il est prêt, il restera avec nous. Sinon, il partira et on appellera un autre joueur".

Dennis Praet, en manque de temps de jeu du côté de Leicester est une petite surprise de la sélection de Tedesco. Mais pour le sélectionneur, l’ancien anderlechtois mérite sa place : "Je l’ai pris pour ses qualités. J’apprécie le fait qu’il ait un impact sur le match lorsqu’il rentre. Ça n’a pas d’importance s’il monte lorsque Leicester mène 4-1 face à Tottenham ou si c’est 2-0 pour l’adversaire. Il fait toujours du bon travail. Il presse agressivement, il est très concerné. J’ai une très bonne impression. C’est pour ça qu’on a décidé de le reprendre avec l’équipe".

Les Diables Rouges se déplaceront en Suède le 24 mars pour lancer leur campagne qualificative pour l’Euro 2024 et joueront ensuite un match amical en Allemagne le 28 mars.