Tedesco calme Theate, des cadres de travers, un guide irréprochable : 5 enseignements après Azerbaïdjan-Belgique

Posséder un Jan Vertonghen dans son équipe est d’une valeur inestimable. A 36 ans, il continue d’empiler les rencontres irréprochables avec le Sporting d’Anderlecht et les Diables Rouges. Il connaitra plus que probablement sa 150e cap mardi face à l’Estonie et sa régularité n’a d’égale que son implication. Il consolide la défense belge, il guide ses équipiers et dicte le tempo.

Comme en début de partie, lorsqu’il gagne plusieurs duels rugueux, sentant que l’adversaire du soir affiche une intensité susceptible de contre-carrer les plans de la bande à Tedesco. Quand les Belges ouvrent la marque, il se dirige automatiquement vers le sélectionneur. Les deux hommes échangent pendant une bonne minute tandis que les autres joueurs de champ célèbrent l’ouverture du score. ‘Grand frère’, il songe déjà à la suite de la rencontre.