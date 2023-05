Teddy Teuma (Union) : "On a vu les images du titre de Naples... vous réalisez qu'on peut vivre la même chose ?!"

La belle épopée de l'Union Saint-Gilloise se poursuit. Leader durant une longue période la saison dernière, les Unionistes avaient finalement dû se contenter de la deuxième place derrière le FC Bruges. Cette saison, ils peuvent à nouveau jouer le titre, même s'ils se sont inclinés 2-0 face à l'Antwerp lors de la première journée des Champions play-offs de Pro League. Ils se déplaceront ce samedi, à 18H15, sur la pelouse brugeoise.

"La pilule a été avalée suite à ce revers. J’ai mis un petit temps afin de mettre des mots sur ce match car c’était surtout une contre-performance de notre part. On a manqué d’intensité et d’envie face aux Anversois. Une remise en question a été faite. Hasard du calendrier, on a vu des images du titre de Naples en Italie. J’ai dit aux gars : ‘vous réalisez qu’on peut vivre la même chose ?!’. On doit saisir notre chance et se battre pour aller chercher le titre. On n’a pas cette qualité d’être à 80%. On doit être des guerriers, tout le temps à 100% et on doit aimer de se battre les uns pour les autres. Il faut revenir à une Union basique : l’union fait la force", a précisé Teddy Teuma à notre micro.

Et le capitaine de l'Union d'ajouter : "Il ne faut pas baisser les bras. Tout le monde peut battre tout le monde dans les play-offs. Bruges est 4e, mais je suis certain que les joueurs sont très impliqués. Je ne m’attends pas à une équipe larguée, sans ambition. On va là-bas pour gagner, on a les armes pour les battre. Il ne faut plus se prendre la tête. J’ai joué 55 matches, mais je ne ressens pas de fatigue. Ce sont les matches les plus importants. Si on est prêt dans la tête, je pense qu’on est prêt à enchainer les rencontres. Nos chances d’être champion ? Je vais dire 40 à 45%."