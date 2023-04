Teddy Teuma salue la force de caractère de l'Union : "C'est l'histoire qui se répète!"

Une fois de plus, l'Union a concédé le premier but. Une fois de plus, l'Union a égalisé. Une fois de plus l'Union s'est imposée dans les dernières minutes de jeu. Le scenario est connu et il s'est de nouveau déroulé ce dimanche lors de la victoire 2-1 de l'USG face à Saint-Trond.

"C'est l'histoire qui se répète!" explique le capitaine de l'équipe Teddy Teuma au micro d'Erik Libois. "On concède et puis on revient au score. Ca demande beaucoup d'énergie et d'émotion. Je suis content de l'avoir encore fait ce soir."

Mais forcément, du côté des Bruxellois, on préférerait ne pas vivre un thriller à chaque rencontre. "Donc si on cherche la bête noire : c'est dommage de toujours concéder ce 1-0. On doit courir après le score" souligne Teddy Teuma qui ne trouve pas d'explication dans cette faiblesse en première période. "Pourtant on est bien en place. mais on paie cash les petites erreurs. Ca se joue sur des détails. Ca montre notre force de caractère et qu'on ne baisse jamais les bras. C'est une force. Il faut la garder. Mais je préfèrerait largement qu'on maîtrise le match."

La victoire était importante car elle permet à l'Union de rester à 3 points du leader, Genk. "Rien n'est fait. Il faut rester dans ce bon wagon jusqu'au bout" tente de convaincre Teddy Teuma pour terminer. "On continue à prendre match après match. Les matches sont décisif en championnat, les matches sont décisifs en Europe. On est focus."