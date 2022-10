Teddy Teuma s’en prend aux médias : "Peut-être qu’avec ce genre de match, on nous prendra un peu plus au sérieux"

Nouvel exploit de l’Union ce samedi soir. Menés de deux buts par Bruges et en infériorité numérique, les Saint-Gillois sont revenus de nulle part pour arracher un partage presque miraculeux au vu du scénario. Après la rencontre, c’était donc l’euphorie qui prédominait côté bruxellois, même si le capitaine Teddy Teuma a profité de l’occasion pour adresser un message clair et limpide à tous les médias.

"Ce partage a un arrière-goût de victoire. Gagner… euh, revenir de deux buts dans ce match qui était très mal parti, ça fait du bien. Le début de match n’était vraiment pas top mais on a montré qu’on jouait avec le coeur et qu’en jouant comme ça, on pouvait renverser n’importe quel match. Peut-être qu'avec ce match, les médias nous prendront un peu au sérieux. Quand je vois que dans la presse, on se demande qui est le favori pour le titre et qu’on met Bruges, Genk et l’Antwerp, alors qu’on a le même nombre de points, peut-être que là on nous prendra un peu au sérieux."

Un message fort qui prouve que ces Unionistes ont de l’ambition et que la saison 2 n’est pas forcément que celle du retour sur terre après un exercice 21-22 idyllique. "Je suis content parce que le travail a payé. Il faut garder cet état d’esprit parce qu’on peut aller loin. J’ai eu des gros duels avec Casper Nielsen ? Il était dans ma zone, donc les duels étaient durs en particulier avec lui mais sur le terrain on n’est pas là pour se faire des cadeaux. En dehors, ça reste un bon ami" a conclu le rugueux Maltais au micro d’Eleven.