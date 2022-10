Teddy Teuma rêve déjà pour les huitièmes : "Le Barça, aller au Camp Nou, ce serait réaliser un rêve de gosse !"

La soirée est placée sous le signe de la fête à l’Union Saint-Gilloise ! L’équipe est qualifiée pour les huitièmes de finale de l’Europa League grâce à sa première place du groupe acquise ce jeudi à Malmö (0-2). Le capitaine, Teddy Teuma était particulièrement fier au micro de Frank Peterkenne, quelques instants après la rencontre.

"C’est totalement incroyable. Peu de monde aurait misé sur l’Union première du groupe à une journée de la fin ! Tout ça est incroyable mais je crois qu’on mérite tout ça. On a travaillé dur et on a prouvé qu’on méritait notre place et je suis très fier."

Le scénario du match était plutôt idéal : "On savait que c’était une équipe en manque de confiance mais que c’était un match dangereux parce que quand une équipe n’a rien à perdre c’est souvent là qu’elle se libère. On savait qu’il ne fallait pas leur donner la moindre chance de relever la tête. C’est vrai que ce but au bout de dix minutes leur a donné un petit coup de massue et nous, nous a lancés un peu dans le match et nous a permis de le gérer. On ne concédant pas de but ce soir on a bien géré ce match."

Un défi lancé par le coach, ne pas encaisser : "Oui on savait qu’en gardant le zéro derrière, dans tous les cas il y aurait une bonne nouvelle à la fin, peu importe le résultat dans l’autre match. Mais voilà on est quand même venu ici pour gagner, pas pour faire un 0-0. Donc je suis très content qu’on reparte avec les trois points et que ça soit officiel : on est qualifié !"

L’aventure est belle mais elle n’est pas finie : "J’espère qu’elle sera encore belle et qu’elle va encore durer. C’est magnifique, il faut profiter de ces moments-là parce que ce n’est pas donné à tout le monde de vivre des moments comme ça, de se qualifier en huitièmes de finale de l’Europa League, surtout de là d’où on vient. Donc il faut profiter et continuer. On est une équipe ambitieuse, on veut continuer de rêver, de grandir. On aura un très gros en huitième de finale, à nous de montrer qu’on n’est pas là par hasard, qu’on mérite notre place. On donnera tout pour saisir notre chance."

Erik Libois a demandé à Teddy s’il préférait affronter le Barça, la Juventus ou l’Atlético de Madrid (parmi les potentiels adversaires) en huitième de finale : "Je prendrais le Barça, aller au Camp Nou c’est un rêve de gosse ! Ce serait magnifique." Des chances de faire quelque chose ? "Pourquoi pas ? S’ils sont là et qu’on est là c’est qu’on a notre carte à jouer. Après il faut garder les pieds sur terre, c’est une autre dimension. Mais bon dans cette phase de groupes on n’avait pas beaucoup de chances de sortir. Mais on a montré qu’on pouvait rivaliser avec de grosses équipes qui ont l’habitude de jouer l’Europa League donc pourquoi pas ?"