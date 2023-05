Teddy Teuma, monsieur penalty ? 100% de réussite en Pro League cette saison

L’Union Saint-Gilloise s’est imposée face à Genk 3-0 lors de la 3e journée des Champions PO. Et l’homme du match n’est autre que Teddy Teuma. Le capitaine de l’Union a délivré deux assists et inscrit un but sur penalty. Un exercice dans lequel Teuma excelle.

Il faudra le mettre dans les meilleures conditions si l’Union veut encore croire au titre. Car avec un Teddy Teuma au niveau face à Genk et c’est toute l’Union Saint-Gilloise qui sourit.

Auteur de deux assists, Teuma a aussi claqué son petit but sur penalty. Un exercice dans lequel l’Union excelle, en grande partie grâce à son capitaine. La dernière fois que l’Union a loupé un penalty en Pro League, c’était il y a plus d’un an, lorsque Dante Vanzeir ratait sa tentative le 8 mai face au Club Bruges. Depuis ? L’Union Saint-Gilloise a converti chacun de ses huit penalties.

Pour Teuma, c’est même un 100% obtenu depuis qu’il évolue en Pro League. Le capitaine a transformé ses sept tentatives cette saison et est même à 9/9 depuis qu’il est en D1A.

Si on regarde ses statistiques totales dans cet exercice pas toujours évident, le milieu de terrain n’a loupé que deux tentatives sur 18 d’après Transfermarkt. Soit un ratio de 88,8% de réussite.