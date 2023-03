Teddy Teuma, le capitaine saint-gillois flanche au pire moment

La fin du rêve pour l’Union Saint-Gilloise. Invincibles pendant 16 matches en Pro League, les Saint-Gillois connaissent leur premier gros moment de creux de la saison. Une mauvaise passe symbolisée par deux défaites consécutives en championnat et une élimination, terriblement frustrante, en Coupe contre l’Antwerp. Cruelle symbolique de cette défaite, qui laissera sans doute quelques traces, le tir au but raté de Teddy Teuma, le capitaine courage, qui a scellé le sort des Saint-Gillois.

Un regard fuyant vers les tribunes. Puis un autre, en direction de son adversaire du moment, Jean Butez, embarqué dans une séance d’intimidation à coups de grands gestes entre ses perches. Une course d’élan comme il en a fait des dizaines dans sa carrière. Quelques petits pas, et puis un tir, beaucoup trop hésitant, qui heurte Butez de plein fouet. Le gardien anversois est parti du bon côté pour la 2e fois de la séance. Mais il n’a même pas dû forcer tant l’envoi du capitaine saint-gillois semblait mal calibré. Trop mou, trop centré, pas assez assumé. Teddy Teuma vient de rater son tir au but.

Il ne le sait pas encore mais il précipite, bien malgré lui, l’élimination de son équipe. Parce que, derrière, Avila ne laisse, lui, aucune chance à Anthony Moris. L’Union est dehors. Eliminée de la Coupe de Belgique aux portes de la finale. Et si, au vu du scénario du match retour, les Anversois méritent amplement leur qualification, les Unionistes ne sont paradoxalement vraiment pas passés loin du coche. Dominés dans quasiment tous les aspects du jeu, ils ont fait le gros dos. Résisté, au courage et à l’abnégation. Poussé les Anversois à une séance de tirs au but au dénouement toujours aléatoire.

Malheureusement pour eux, c’est leur capitaine qui a flanché au pire des moments. Une fois n’est pas coutume. Lui, le pilier de l’entrejeu saint-gillois, diablement précieux et décisif cette saison (10 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues, 27 buts depuis son arrivée à l'Union).