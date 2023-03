Teddy Teuma heureux après l’exploit de l’Union Saint-Gilloise : "On doit profiter de ces moments car ils sont rares dans une carrière"

Quel jeudi historique pour l’Union Saint-Gilloise ! Les hommes de Karel Geraerts ont dominé l’Union Berlin trois buts à rien pour se qualifier pour les quarts de finale de l’Europa League.

Et les Bruxellois peuvent notamment remercier leur capitaine Teddy Teuma, auteur du premier but de la rencontre. Forcément, le capitaine était ravi au micro de Benjamin Deceuninck. "Il y a beaucoup d’euphorie. Ça reste un grand exploit même si c’est mérité, on doit profiter de ces moments car ils sont rares dans une carrière".

Le numéro dix unioniste en profite aussi pour souligner l’exploit bruxellois. "Je n’aurai jamais cru arriver jusqu’ici mais on a prouvé qu’on mérite notre place. Je suis très fier de tout le monde, on a sorti un grand match".

Avant de revenir sur son but. "Ça a été super vite, je n’ai pas préparé de célébration ! Je remercie ma famille, c’est un match qu’on devait jouer avec fierté. Tous nos proches étaient en tribune ou devant l’écran. On a rendu tout le monde fier".

Où s’arrêtera donc l’Union ? "Il ne faut pas se fixer de limites. On ne va pas rêver du titre mais il faut continuer à grandir étape par étape".

Alors que le tirage au sort aura lieu ce vendredi dès 13h, le joueur de 29 ans rêve d’affronter un cador. "J’aimerais jouer contre Manchester United. Ce serait une super belle affiche, avec un exploit à la clé ? Il faut continuer à rêver. On vient de très loin et on est encore là pour apprendre. On n’a pas encore atteint notre apogée".