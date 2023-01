Teddy Teuma explique la réussite de l’Union : "On ne lâche rien, on est des privilégiés"

Teddy Teuma était sur le plateau de La Tribune ce lundi soir. Le capitaine de l’Union a évoqué la situation de son club et le derby bruxellois remporté par l’Union sur la pelouse d’Anderlecht, derby pour lequel il a été absent.

"On avait de belles individualités l’année passée. Cette année, on en a aussi mais plus jeunes. J’ai pris de l’ampleur cette année, mais comme toute l’équipe. Il y a eu pas mal d’interrogations après le départ de Felice Mazzu car on pensait que tout le staff suivrait. Mais le choix de Karel Geraerts a été la clef, il connaît la manière avec laquelle on fonctionne. Il a pris la continuité de Mazzù en ajoutant sa touche personnelle.", a expliqué d’entrée le capitaine unioniste.

Marc Wimots a tenu à souligner tout le bien qu’il pensait du club bruxellois : "Collectivement, c’est l’équipe qui m’a impressionné le plus cette saison. Il y a une grande complémentarité entre les joueurs et il ne faut pas oublier qu’ils jouent l’Europe, contrairement à Genk." Philippe Albert a tenu des propos dans la même lignée : "Ils sont encore plus impressionnants que la saison dernière."

"Selon moi, la principale interrogation concernant l’Union était sa capacité de gérer la pression car le club n’en avait pas l’année passée. Malgré l’Europe, personne ne se plaint dans ce club, il y a la même qualité et la même intensité à chaque match" a mis Cécile De Gernier en avant. Sur le sujet, Teuma a donné un début d’explication : "On est des privilégiés de jouer la Coupe d’Europe alors qu’on jouait en division deux il n’y a pas si longtemps, c’est ce que je dis toujours à mes coéquipiers. Malgré notre parcours, on est une équipe qui ne lâche rien. Il y a eu tout un travail sur plusieurs années qui paie aujourd’hui, notamment dans le recrutement."