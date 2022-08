Teddy Teuma, double-buteur providentiel de l’Union : "J’ai changé ma philosophie de jeu"

Une victoire qui devrait mettre un peu de baume au cœur des Unionistes. Eliminés par les Rangers sur la scène européenne cette semaine, les Bruxellois ont vite sorti la tête de l’eau en venant (difficilement) à bout de Courtrai (2-1). Une victoire, au forceps, qui soulage évidemment… après quelques jours de doute.

"C’est mon premier doublé en D1" sourit d’emblée Teddy Teuma, le capitaine, au micro d’Erik Libois : "Mais on aurait dû tuer ce match bien plus tôt. En 1e mi-temps, on doit rentrer aux vestiaires en menant 2-0. A ce niveau-là, il faut être plus tueur devant le but. Je ne dis pas que c’est un match qu’on doit gérer facilement mais on doit être plus tranquilles en fin de match. On avait à cœur de retrouver le goût de la victoire et de montrer à notre public que rien n’est fini, ce n’est que le début de saison. Mon émotion après mon 2e but ? C’est mon 1e but du pied droit (rires). Je savais que ce 2e but était très important pour la suite de la rencontre…"

Un 2e but personnel qui a donc permis à l’Union d’être propulsé vers une victoire précieuse au niveau des chiffres et du moral. On imagine que le noyau bruxellois remerciera son capitaine, passé de pitbull-râtisseur à buteur providentiel : "Je suis plus en réussite. Je suis bien, je me projette plus vers l’avant. J’essaie d’amener un peu plus de verticalité, pour l’instant, ça nous réussit. J’ai changé ma philosophie de jeu. Avant, j’étais un joueur défensif, un récupérateur qui harcelait beaucoup et qui avait plus de déchet dans son jeu. Quand j’ai découvert le monde pro, j’ai réalisé que j’avais les qualités pour pouvoir jouer un peu plus haut. Et quand en plus on est décisif, on parle un peu plus de nous donc maintenant, je me projette plus vers l’avant. Quand tout va bien, on félicite le Capi', quand tout ira mal, c’est moi qu’on critiquera"" explique Teuma.