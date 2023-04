Teddy Teuma après le partage face au Bayer Leverkusen : "On a gagné pas mal de respect ce soir, mais rien n’est fait"

C’est un Teddy Teuma heureux et fier qui s’est présenté à notre micro à l’issue du partage de l’Union Saint-Gilloise face au Bayer Leverkusen.

"C’est beaucoup de fierté, surtout face à une grande équipe", explique le capitaine Teddy Teuma. "On savait que ça allait être un match compliqué, mais on a montré une grande force de caractère et un gros collectif. Je suis fier de mon équipe. Ici, l’adversaire était différent de Berlin. Ils sont rapides avec des joueurs qui jouent beaucoup dans les espaces et aussi avec un grand coach qui amène sa petite touche. On savait qu’il fallait un gros collectif et c’est un bon point ce soir."

Autre satisfaction ce soir, c’est la domination de l’Union dans le milieu de terrain : "Oui, c’est important de gagner la bataille du milieu. On prouve que l’on n’est pas ici pour rien, il y a de la qualité même si on reste un petit club. Et si on garde la tête sur les épaules, on peut rivaliser avec les grandes équipes. On l’a prouvé ce soir. Et je souligne le travail de toute l’équipe."

Avec ce résultat, l’Union marque un peu plus le continent européen et continue de laisser une belle trace dans les plus belles ambiances : "Ça transcende toujours des ambiances pareilles. Mais on veut profiter de ces moments-là et exploiter tout ce qu’on peut. Je suis content, on a montré du répondant et on mérite ce bon score ce soir. C’était un match où on connaissait les qualités de notre adversaire. C’est du très haut niveau et je pense qu’on a fait le travail ce soir."

Place au championnat avant déjà le match retour jeudi prochain. Pour Teddy Teuma, il ne faut pas s’enflammer, même si le club peut déjà être content : "On est fier, mais je veux qu’on garde la tête sur les épaules. On a gagné pas mal de respect ce soir, mais rien n’est fait. On pourra parler peut-être de grande fierté après le match retour."