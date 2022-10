Teddy Teuma après la victoire de l’Union : "C’est une soirée magique pour nous"

Teddy Teuma était heureux de l’exploit réalisé par l’Union Saint-Gilloise à Braga. Le milieu de terrain est revenu sur cette victoire.

"Cette performance est à l’image du travail que l’on fait depuis toutes ses années. On essaye pas à pas de progresser et on l’a montré ce soir qu’on est dans une belle phase de progression", commence par expliquer Teddy Teuma au micro de Benjamin Deceuninck.

"On avait prouvé à Berlin qu’on pouvait faire de gros résultats face à des grosses équipes. Ce soir, on est allé chercher quelque chose et je crois que c’est mérité. On a eu pas mal d’opportunités et on est récompensé des efforts et du travail fournit aujourd’hui."

Cette victoire, l’Union la doit aussi à sa ténacité et à sa volonté d’aller chercher l’égalisation : "Après le 1-0, on n’a plus de choix que de se livrer. On était venu ici pour faire un résultat et pas pour perdre. On a mis toutes les chances de notre côté pour revenir dans ce match. Mettre le 1-1 qui a fait changer la physionomie du match. Et puis, on a un peu de chance sur la fin, mais ça fait du bien. Les buts de Nilsson ? Ça prouve qu’on a un groupe étoffé avec de la qualité. Je suis très content pour lui car ce n’est pas facile de rentrer dans le match. Mais il nous a apporté une vraie aide."

Avec neuf points sur neuf, l’Union peut déjà penser à la qualification. Mais pour Teuma, il faut déjà penser à la suite et continuer à grandir.

"Le plus important, c’est de profiter. On va fêter ça entre nous mais on va vite tourner la page car il y a d’autres matches qui arrivent. J’espère qu’on ne va pas s’arrêter maintenant. Il faut continuer à rêver et à grandir, on a encore une marge de progression, mais il faut profiter ce soir, c’est une soirée magique pour nous", conclut Teuma.