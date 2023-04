Teddy Teuma après l’élimination de l’Union : "Nous pouvons être fiers et nous concentrer sur le championnat"

La belle histoire européenne des Unionistes a pris fin ce jeudi soir face au Bayer Leverkusen. Une défaite au goût amer mais qui ne doit pas gommer le parcours des Bruxellois comme l’a signalé Teddy Teuma au micro de Vincent Langendries.

Dans un match disputé et partagé, les locaux ont trouvé leur maître en zone de finition. "Au vu de la rencontre, on peut avoir de la frustration. Nous aurions pu faire mieux dans certains domaines mais on peut être fier de notre parcours. Nous avons montré de belles choses et on sort par la grande porte, tient à souligner le capitaine avant d’évoquer la mauvaise entame de match des siens. On connaît l’importance d’un premier but pour rentrer dans le match en plus. Après on réagit bien mais ils ont été très efficaces dans le dernier geste."

Au retour des vestiaires, Karel Geraerts a tenté d’inverser la tendance en passant à quatre derrière. "On a essayé de passer à l’offensive. Nous n’avions pas le choix, il fallait tenter. Mais, il nous a manqué les buts pour revenir dans le match et eux en ont profité sur les contres" pointe le médian.

Et si le parcours des Bruxellois s’arrête ici sur la scène européenne, celui sur la scène nationale va entrer dans sa phase décisive. "Soyons fiers de nous, nous sortons face à un bel adversaire. Maintenant nous devons récupérer et nous concentrer sur les play-offs" conclut, non sans ambition, Teddy Teuma.