Teddy Teuma aimerait poursuivre sa carrière à Reims : "J’arrive à la fin d’un cycle avec l’Union"

Teddy Teuma, capitaine emblématique de l’Union, ne sera sans doute plus au Stade Mariën la saison prochaine. Le Maltais, élément moteur de l’USG, a le sentiment d’être arrivé "à la fin d’un cycle".



Il peut compter sur l’intérêt concret du Stade de Reims. "J’ai donné mon accord, mais les deux clubs doivent ensuite trouver un terrain d’entente", explique-t-il à la Dernière Heure/Les Sports.



Le club bruxellois a refusé une première offre. Teuma espère que sa direction ne le bloquera pas puisqu’il est encore sous contrat jusqu’en 2025. "J’ai tellement donné à ce club que j’aimerais que la direction me remercie et accepte un probable départ".



Le médian a déjà rencontré Will Still, le coach de Reims. Il se projette déjà en Champagne où on voit en lui un "joueur expérimenté capable d’encadrer les jeunes".



Arrivé du Red Star en janvier 2019, le natif de Toulon a marqué de son empreinte l’Union ces dernières saisons. Il totalise 164 matches, 41 buts et 44 assists avec le maillot "jaune et bleu". Il a commencé l’aventure en D2 avant de connaître la montée, un double lutte pour le titre et un très beau parcours européen.