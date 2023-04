Teddy Lussi-Modeste dévoile "le prix du succès" ce jeudi sur La Trois

Constatant que son vécu n’était pas isolé, Teddy Lussi-Modeste se lance alors dans l’écriture de son second long-métrage, "Le prix du succès". Dans ce film, il raconte l’histoire de Brahim et Mourad, deux frères issus d’un quartier défavorisé. Alors que l’un voit sa carrière d’humoriste décoller, l’autre révèle un visage envieux et opportuniste qui, à terme, va porter atteinte à leur relation.

En recourant au motif vieux comme le monde de la lutte fratricide, il transpose ainsi sa propre histoire dans un autre univers, celui du stand-up. Dès lors, la trajectoire de Brahim n’est pas sans rappeler par certains aspects celle de Jamel Debbouze, dont Teddy Lussi-Modeste reconnaît s’être inspiré, ainsi que celle de Tahar Rahim, l’acteur principal.

"Le prix du succès", à voir ce jeudi 6 avril à 22h55 sur La Trois et en streaming sur Auvio pendant 30 jours.