Ted Nugent s'en prend aux "menteurs et aux haineux" qui ont annulé son concert en Alabama

L'année dernière, Ted Nugent s'en est pris à Bruce Springsteen en le qualifiant de "sac à merde qui soutient les communistes" et a qualifié Neil Young de "total punk" suite à sa décision de retirer sa musique de Spotify.

Le chanteur a également exhorté les partisans de Donald Trump à "rester pacifiques" si l'ancien président devait être arrêté dans le cadre d'une enquête sur un paiement de 130.000 dollars à la star du porno Stormy Daniels.

Il leur a ensuite demandé de participer à des formes de protestation non violentes. "Ne partez pas au combat - pour l'instant", a-t-il poursuivi, ajoutant que les gens devraient "rester pacifiques et éclairer les ténèbres d'une lumière positive, aimante et patriotique".