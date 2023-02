"Ted", hacker ukrainien, participe à la cyberguerre : "On cause des dommages économiques à la Russie"

Cette "IT army" est donc officiellement composée de volontaires, nationaux et internationaux, qui ont eu envie d’aider l’Ukraine. Elle procède principalement par DDoS, des attaques par déni de service, assez simples à réaliser, qui consistent à inonder un site de requêtes afin de le saturer et le rendre indisponible. Les cibles sont russes, cela va sans dire.

Mais certains, à l’image de Stefano Soesanto, chercheur en cyberdéfense à l’École polytechnique fédérale de Zurich, auteur d’un rapport sur l’IT army, estiment qu’elle "entretient des liens étroits avec les services de défense et de renseignement ukrainiens". A côté des volontaires, il y aurait une équipe interne, composée de personnes issues de la Défense et du renseignement qui mènent "des opérations plus complexes contre des cibles russes spécifiques".

Ted s’en tient à la version officielle : "Je représente une organisation complètement volontaire". Il nous explique comment il opère et ce qui l’a motivé à entrer en action.

Quelle est votre mission ?

"Notre mission est de causer des dommages économiques à la Russie pour augmenter le prix que représente la guerre pour les Russes, et ainsi affecter leur capacité d’agression, mettre fin à cette guerre, rapprocher le jour de la victoire."

Comment procédez-vous ?

"Nous avons mené plus de 1000 missions qui sapent des services russes, principalement dans l’espace économique, comme des services financiers, des services publics etc. On essaie de les interrompre et de les garder hors service aussi longtemps que possible pour que les Russes ne puissent pas les utiliser."