Ted Bundy : pourquoi le serial killer a-t-il échappé aussi longtemps à la police ?

Le 24 janvier 1989, à la prison d'État de Raiford, en Floride, à 7h07 précisément, Theodore Robert Bundy, dit Ted, est exécuté sur la chaise électrique.

Ted Bundy, c'est l’homme pour qui fut inventé le terme de "Serial Killer". Un meurtrier séducteur, diabolique et très intelligent… Ce serial killer a semé la terreur à travers le pays pendant cinq ans, tuant ses victimes dans six états différents.

Près de 35 ans après sa mort, Theodore Robert Bundy continue de fasciner. Car de cet homme, on n’a toujours pas percé tous les mystères. Et, bien plus tragique, on n’a jamais pu établir la liste définitive de ses victimes. Il y en aurait eu "une trentaine", d’après ses aveux, quelques jours avant sa mort. Mais, même pour lui, cela semble flou. Il ne sait plus, non plus, combien de corps il a enterrés : "Je dirais une dizaine", a-t-il dit. Ni à combien de jeunes femmes il a coupé la tête.

L'Heure H retrace le parcours macabre et glaçant du serial killer qui a terrorisé les États-Unis. Comment cet homme, étudiant en Droit à l'université, en est-il venu à tomber dans cette furie criminelle ? Pourquoi, malgré le nombre de meurtres et disparitions recensés, la police a-t-elle peiné à l'arrêter ? Analyse psychologique, modus operandi, nombreuses cavales... ce podcast part sur les traces d'un tueur presque insaisissable.