Ted Bundy, le serial killer à la gueule d’ange

Mettons nos pas dans ceux de Ted Bundy, l’homme pour qui fut inventé le terme de " Serial Killer ". Un meurtrier séducteur, diabolique et très intelligent…

Nous sommes le 24 janvier 1989, à la prison d'État de Raiford, en Floride. Sur la grande plaine qui fait face aux bâtiments, ils sont plusieurs milliers à attendre, depuis de longues heures déjà.

La veille au soir, le lieu a pris des airs de fête. La bière a coulé à flot parmi les étudiants, venus nombreux. On brandit des calicots. Des t-shirts et des pins sont mis en vente. Sur les t-shirts, on peut lire " Burn, Bundy, Burn ". " Brûle, Bundy, brûle ".

Et les pins, vendus 5 dollars, sont en forme de chaise électrique.

Car ce que cette foule survoltée attend, en face de la prison de Raiford, c’est l’exécution d’un homme. Un serial killer qui, pendant cinq ans, a semé la terreur à travers le pays, tuant ses victimes dans six états différents.