Technologies : "Google Analytics" menacé par la législation européenne

Or depuis le début de l’année, plusieurs autorités européennes de protection des données, ainsi que le comité européen qui les fédère, ont jugé l’utilisation de ce service illicite sur le continent, car il transmet aux États-Unis plusieurs informations permettant d’identifier un internaute.

Une fois encore, l’initiative de l’affaire revient à Max Schrems, l’activiste et juriste autrichien engagé dans un long combat contre les transferts de données vers les Etats-Unis, qu’il considère comme illégaux car ils n’excluent pas la possibilité d’accès à ces données par des services de renseignements américains. Son ONG NOYB ("None of Your Business": "ce ne sont pas vos affaires") a déposé une centaine de plaintes dans plusieurs pays européens visant des entreprises qui utilisent Google Analytics.