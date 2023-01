Technologie : l’expertise belge en matière de verre mise en avant au salon CES de Las Vegas

Les solutions de l’entreprise sont développées à Charleroi, autrefois un important bassin économique verrier, le siège de l’entreprise est à Louvain-la-Neuve et le verre est produit en Flandre, à Mol, avant d’être envoyé, pour la suite du processus de production, dans une entreprise en Italie, près de Rome. Le savoir-faire belge en matière de verre est d’ailleurs connu internationalement, note Quentin Fraselle, et l’entreprise s’appuie dessus. Tout comme d’ailleurs FeelInGlass, autre filiale du groupe AGC Glass Europe, qui développe des solutions à base de verre mince pour l’intérieur automobile et qui en est à son premier CES. Là aussi, le développement s’opère à Charleroi et le verre est produit à Mol, où le groupe basé à Louvain-la-Neuve a fait le pari de reconstruire un four à verre il y a trois ans et de le positionner sur des verres spécifiques.