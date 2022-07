Technoblade, le youtubeur Minecraft, décède à seulement 23 ans

Le célèbre youtubeur, spécialisé dans le jeu Minecraft, était atteint d’un cancer depuis août 2021.

Alex (seul son prénom était connu) avait 23 ans. Une vidéo, intitulée “so long nerds”, a annoncé la mauvaise nouvelle. On y entend son père, qui lit le dernier message écrit par son fils. Un message qui commence par ces mots : “si vous regardez cette vidéo, cela signifie que je suis mort.”

Plus tard dans la vidéo, qui a déjà été regardée plus de 33 millions de fois, Technoblade écrit : “Merci à tous d'avoir soutenu mon contenu au fil des ans. Si j'avais encore cent vies, je pense que je choisirais de redevenir Technoblade à chaque fois, car ce furent les années les plus heureuses de ma vie.”

La famille du youtubeur annonce également que la boutique de mechandising Technoblade restera ouverte. Une partie des bénéfices seront reversés à l’association curesarcoma.org, qui aide les patients atteints de sarcome, un cancer des tissus conjonctifs qui touche entre 15 et 20% des enfants, et 1% des adultes.