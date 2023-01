TEC : retour à la normale en principe ce mardi 10 janvier sur le réseau liégeois

La grève spontanée des contrôleurs de bus du TEC Liège-Verviers se terminera ce mardi. Un accord de reprise est intervenu lors des discussions entre direction et syndicats. De nombreuses lignes resteront donc supprimées ou perturbées ce lundi, mais la situation devrait revenir à la normale dès mardi matin. La liste des perturbations est consultable sur le site letec.be.

La grève avait débuté lundi matin, sans préavis. Elle émanait non pas des chauffeurs mais des contrôleurs, en réaction à une proposition de réorganisation du service. Les dépôts de Robermont et de Jemeppe avaient été bloqués. 60 lignes étaient supprimées et une douzaine perturbées. Elles le resteront ce lundi après-midi et ce n’est que mardi matin que la circulation devrait reprendre.