TEC Liège : lignes 1 et 4 plus directes après les vacances de Carnaval

Dès le 7 mars, les itinéraires des lignes de bus 1 et 4 à Liège seront adaptés afin d'anticiper le lancement du tram. De nouvelles habitudes seront désormais à adopter pour celles et ceux qui ont l'habitude d'emprunter ces deux lignes emblématiques.