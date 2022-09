TEC : le réseau Express lance deux nouvelles lignes dont une en province de Liège

Le réseau Express du TEC continue de s’agrandir. Deux nouvelles lignes viennent en effet d’être mises en service : la E83 Gembloux-Charleroi et en province de Liège, la E23 qui relie désormais Eupen à Burg-Reuland, en passant notamment par Botrange et Saint-Vith.

Le réseau Express se voit ainsi doté d’un total de 28 lignes. Il complète l’offre des 770 lignes classiques du TEC offrant d’autres avantages. Stéphane Thiery, Directeur du Marketing et Porte-parole TEC en pointe essentiellement quatre." D’abord, l’Express est plus rapide, il a moins d’arrêts et va donc faire des liaisons plus directes entre les villes. Il conduit donc rapidement les usagers d’un point à l’autre. Il est aussi très régulier puisqu’il y en a toutes les heures dès le matin très tôt jusqu’à tard le soir et durant toute l’année, même en période de vacances. Il est aussi beaucoup plus confortable puisqu’il s’agit en fait d’un autocar équipé de ports USB et de climatisation en été et enfin, son tarif est très attractif. L’Express est donc une vraie alternative à la voiture. Cinq lignes supplémentaires doivent encore être créées d’ici 2024.