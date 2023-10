TEC Gembloux-Basse Sambre : des ajustements sur le réseau dès ce 1er octobre

Des modifications sont apportées dès ce dimanche 1er octobre sur le réseau du TEC dans la zone Gembloux-Basse Sambre. Alors que cette partie du réseau avait fait l'objet d'un important redéploiement à partir du 1er août, de nombreux usagers avaient exprimé leur mécontentement durant l'été et lors de la rentrée scolaire, regrettant par exemple la suppression de certains arrêts ou des véhicules bondés sur certaines lignes en heure de pointe.

"Un réseau de transport en commun, c'est une matière vivante" avance Stéphane Thiery, directeur de la communication du TEC, "on essaye de le construire avec les bénéficiaires, avec nos clients, avec les communes. Evidemment, à la mise en production il peut y avoir des petits couacs ou des choses plus importantes qui apparaissent comme des changements de comportement. Des choses qui font qu'on doit le revoir, l'adapter et l'ajuster."

Si des remèdes ont ainsi été trouvés à court terme face aux maladies de jeunesse du nouveau réseau, ce processus n'est pas terminé pour autant et d'autres ajustements sont encore à prévoir dans les prochains mois.

Voici ce qui change dès ce 1er octobre :

des arrêts supplémentaires sont ajoutés sur les lignes 71, 72, 77, 711, 721

horaires adaptés sur les lignes 72, 711 et 853 pour mieux répondre au public scolaire

fusion de deux zones tarifaires afin de réduire, notamment, le coût d'un trajet entre Gembloux et Sombreffe

Les détails sur les arrêts et les horaires se trouvent ici.